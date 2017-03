Die Täter rufen vornehmlich bei älteren Menschen an und geben sich als Polizeibeamte aus. Mit technischen Tricks gelingt es ihnen sogar, dass auf dem Display der Angerufenen die Rufnummer einer Polizeidienststelle oder, wie in den vorliegenden Fällen, die Notrufnummer 110 erscheint. Sie behaupten meist, Einbrechern auf der Spur zu sein, bei denen eine Liste oder ein Zettel mit der Adresse der Angerufenen gefunden worden sei. Es handele sich um vertrauliche oder gar geheime Ermittlungen, über die nicht gesprochen werden dürfe.

Die Kriminellen versetzen ihre Opfer in Angst und Schrecken und wollen durch geschickte Fragen auskundschaften, wann der Angerufene nicht zuhause ist, ob er alleine lebt, Geld und Wertsachen besitzt, wo er diese aufbewahrt und wie sie gesichert sind. Diese Informationen könnten die Tätern bei der Planung eines Einbruchs oder Trickdiebstahls nutzen. In Einzelfällen boten sie auch schon an, das Vermögen sicher aufzubewahren, und versuchten, die Menschen zu bewegen, ihre Wertsachen zu übergeben.

Eine weitere Masche ist, dass angebliche Kriminalbeamte in Zivil an der Haustür klingeln und vorgeben, sie hätten eine sensible Sache zu besprechen, die man nicht vor der Tür diskutieren sollte. Mit Hilfe eines falschen Dienstausweises, der den Bewohnern sehr kurz gezeigt wird, wollen sie sich Vertrauen und Zugang ins Haus verschaffen. Durch gezielte Blicke verschaffen sich die Betrüger schnell einen Überblick in der Wohnung und nutzen jede kleine Unaufmerksamkeit, um Wertsachen zu stehlen.

Die Polizei rät, misstrauisch zu sein bei Anrufen oder Besuchen eines angeblichen Polizeibeamten. Auf keinen Fall sollten sie Informationen über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder Angewohnheiten preisgeben. Die Betroffenen sollten sich die angezeigte Telefonnummer, den angeblichen Namen und die angebliche Dienststelle des Anrufers notieren, dann auflegen und die Polizei informieren. Niemand ist verpflichtet, jemand unangemeldet in die Wohnung zu lassen. Jeder echte Polizeibeamte hat Verständnis für die Vorsicht. Prinzipiell sollte man keinen Fremden Wertsachen oder Geld übergeben.

Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen berät kostenlos über Einbruchschutz und Sicherungstechnik. Termine können vereinbart werden unter Tel. 0 71 21/942-12 02.