Kreis stoppt Bau von 22 Flüchtlingsunterkünften

Landrat bietet Kommunen 1200 Plätze aus der vorläufigen Unterbringung an

Der Landkreis Esslingen zieht die Reißleine: Er stoppt 22 Bauprojekte zur Unterbringung von Flüchtlingen. Der Hintergrund: Es kommen im Schnitt nur noch 50 Menschen im Monat an. Landrat Heinz Eininger hat gestern auf einer Bürgermeisterversammlung in Kirchheim die Vertreter der Kommunen darüber informiert. Der Kreis will unter anderem das CVJM-Projekt an der Esslinger Römerstraße nicht weiter verfolgen, ebenso wenig die Unterkünfte im Scharnhauser Park und in Kemnat.