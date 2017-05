Wer ausgediente Korken oder abgestempelte Briefmarken übrig hat, darf diese bei Familie Lamparter in Köngen abgeben. Vor 25 Jahren fingen Gerlinde Maier-Lamparter und ihr Mann Werner Lamparter zunächst damit an, Briefmarken für die Diakonie in Stetten zu sammeln. Dort werden die Marken aus aller Welt für Philatelisten aufbereitet und für den guten Zweck weiterverkauft. An den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg, die von heute bis zum 21. Mai im ganzen Bundesland stattfinden, beteiligt sich das Ehepaar ebenfalls.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth