Kreis Esslingen (red) - Eine überwiegend positive Bilanz zieht die Verkehrspolizei nach Kontrollen zu Beginn der Motorradsaison. Am vergangenen Sonntag kontrollierten Polizeibeamte zwischen 11 und 17.30 Uhr nicht nur die Geschwindigkeiten auf den bei Bikern beliebten Strecken im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, sondern auch den technischen Zustand bei mehr als 100 Motorrädern. Wie die Polizei berichtet, fuhr die überwiegende Zahl der Motorradfahrer mit angepasster Geschwindigkeit. Aber im Tiefenbachtal bei Nürtingen, in dem Tempo 80 gilt, wurde ein Biker mit 122 Stundenkilometer gemessen. Außer mit einem Bußgeld muss er auch mit einem vierwöchigen Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Absoluter Spitzenreiter war jedoch kein Motorradfahrer, sondern der Fahrer eines VW Golf, der im Tiefenbachtal eine Motorradstreife der Polizei erkannte, dieser durch das offene Fenster das Victory-Zeichen zeigte, während er stark beschleunigte und auf die Messstelle zuraste. Auf Tempo 155 schaffte er es bis zur Messung. Ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 600 Euro sind die Konsequenz. Mit dem technischen Zustand der meisten Motorräder waren die Spezialisten der Verkehrspolizei zufrieden. Sie stellten überwiegend kleinere Mängel fest. Fünf Motorräder waren durch Manipulationen am Auspuff, nämlich dem Ausbau der „DB-Killer“ so verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Die Halter erhielten eine Anzeige.

Tipps für eine unfallfreie Saison gibt es im Internet auf www.gib-acht-im-verkehr.de .