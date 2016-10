Konsequenzen und Chancen des Alters

AICHWALD: Landfrauen beschäftigen sich bei ihrem Treffen in der Schurwaldhalle mit der zweiten Lebenshälfte

Auf seinem Landfrauentag in der Schurwaldhalle in Schanbach setzte der Kreisverband Esslingen das Leitthema 2016/17 in den Vordergrund: „Weichen stellen für morgen“. Vor etwa 300 Gäste sprach die Tübinger Diplom-Psychologin Beate Weingardt in ihrem Festvortrag über die „Stufen des Lebens - Die Herausforderungen der zweiten Lebenshälfte“.