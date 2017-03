(red) -Die Konfirmation in der Kirchengemeinde Baltmannsweiler steht an. In der Evangelischen Kirchengemeinde Hohengehren werden am Sonntag, 26. März, im Gottesdienst ab 10 Uhr folgende Personen konfirmiert: Hannah Bischoff, Friedrich-Greiner-Straße 26/1; Samantha Grau, Neuffenweg 2; Emelie Mayer, Schulstraße 19; Lea Roos, Lautergasse 18 und Laila Türi, Frühlingsstraße 7.

Anzeige