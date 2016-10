Von Elisabeth Maier





Der Internethandel boomt und die DHL braucht auch im Köngener Postfrachtzentrum dringend mehr Platz, um weitere Parkplätze und eine mechanisierte Zustellbasis zu bauen. Damit will das Logistikunternehmen vor allem Zeit sparen, um im Konkurrenzkampf der Paketdienste zu bestehen. In Köngen wollen die Planer mit dem neuen System auch gleich noch die Verkehrssituation in der Robert-Bosch-Straße entschärfen, die Anwohner und Gewerbetreibende gleichermaßen belastet. Nicht nur, weil die DHL ein wichtiger Gewerbesteuerzahler ist, stehen die Gemeinderäte dem Großprojekt aufgeschlossen gegenüber. Um die Wirtschaft zu stärken, ist es Aufgabe der Kommunalpolitik, Spielraum für neue Vorhaben wie dieses zu schaffen.

Die Erweiterung hat aber einen Haken. Der Motorsportclub, der bereits 2009 umgesiedelt wurde, verliert dadurch wohl wieder sein Trainingsgelände an der Bundesstraße 313. Eine Ausweichmöglichkeit in Wendlingen oder in Köngen ist nicht in Sicht. Die Planer des Paketdienstleisters DHL versichern, dass sie alles tun wollen, um dem Verein einen Ersatz bieten zu können. Aber bei Lippenbekenntnissen darf es nicht bleiben.

In dieser Frage sind auch die Kommunalpolitiker gefordert. Das sind sie dem Ehrenamt schuldig. Wenn der Verein mit 260 Aktiven nun erneut umziehen muss, sollte dringend ein neues Gelände mit dauerhafter Perspektive gefunden werden - falls nötig, auch in einer Nachbarkommune. Eine Lösung muss zügig her. Denn jahrelang mussten die erfolgreichen Trialfahrer mehr als 100 Kilometer weit fahren, um für ihre Wettkämpfe trainieren zu können. Das hat nicht nur der erfolgreichen Jugendarbeit einen Dämpfer versetzt. Freiwillige und Sportler bei der Stange zu halten, war da für die Vereinsspitze schwer. Nur mit einer Langzeitperspektive kann der Verein, der Mitglieder aus dem ganzen Kreis Esslingen hat, sinnvoll arbeiten.