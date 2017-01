„Dankeschön, das war wunderbar“, sagt die Frau im Rollstuhl sichtlich gerührt, als Niklas Wittchen alias Caspar, Alena Wittchen alias Melchior, Pia Rohrbeck alias Balthasar und Sternträgerin Nina Gress ihr Lied und die Reime beendet haben. Die Schwiegertochter der Reichenbacherin hatte die königlich kostümierte Gruppe auf der Straße entdeckt und in ihr Wohnzimmer gerufen, um der alten Dame eine Freude zu machen. Nach wenigen Minuten stehen die vier Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Michael wieder auf der Neuffenstraße in Reichenbach und ziehen mit einigen Euro mehr in der Spendenbox zum nächsten