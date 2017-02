Klostersee wird herausgeputzt

DENKENDORF: Umgestaltung des Teichs soll bis Mai abgeschlossen sein - Gemeinde investiert 260 000 Euro

Enten und Fische haben am Klostersee derzeit schlechte Karten. Ein Kleinbagger fährt auf dem Teichgrund hin und her und schiebt die Reste der braunen Brühe in Richtung Auslass. Nun kann es mit der Sanierung losgehen. Bis zum Mai soll der kleine See in ein Schmuckstück verwandelt werden, an dem sich Jakobspilger und Denkendorfer Bürger gerne eine Ruhepause gönnen. Für den geplanten Steg rund um den See hat der Denkendorfer Gemeinderat jetzt die Stahlarbeiten vergeben.