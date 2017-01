Von Harald Flößer

Er habe den Eindruck, dass in Leinfelden-Echterdingen derzeit Kontinuität und Stabilität gefragt seien. So begründet Roland Klenk sein Vorhaben, eine dritte Amtsperiode als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt anzustreben. Beim städtischen Neujahrsempfang gab der 64-jährige CDU-Politiker bekannt, dass er sich bei der Wahl im Spätherbst erneut bewerben werde. Bei den Fraktionen im Gemeinderat kann Klenk mit breiter Zustimmung rechnen. Nur in der SPD gibt es vage Überlegungen, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

„Ich will diese Stadt weiter voranbringen“, sagte der OB im EZ-Gespräch. „Und ich bin mir sicher, dass