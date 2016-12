Kleine Städte, große Schulden

Kreis Esslingen: Unterschiedliche Mittel gegen Defizite – Wernau hält an zwei Bädern fest, Plochingen reißt das Hallenbad ab

Die Nachbarstädte Plochingen und Wernau pflegen traditionell ein gewisses Konkurrenzdenken. Sie haben auch etliche Gemeinsamkeiten: Beide Städte liegen am Neckar und beide sind von finanziellen Sorgen geplagt. In dieser Not gibt es aber auffallende Unterschiede: Plochingen steht kurz davor, das Stadtbad abzubrechen. Der Wernauer Gemeinderat ist entschlossen, das Hallenbad mit Wellnessbereich und das Freibad zu erhalten. Was steckt hinter diesen zwei Positionen?