(red) -Bisher ist Klaus Alender Krankenhauspfarrer in Rottenmünster gewesen, im März 2017 wird der 53-Jährige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ostfildern im Dekanat Esslingen-Nürtingen. Er ist in Bad Cannstatt auf die Welt gekommen und in Aalen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er Theologie in Tübingen, Luzern sowie Bonn und wurde 1992 in Weingarten zum Priester geweiht. Seine Vikarsjahre absolvierte er in Neuhausen auf den Fildern und in Fellbach, bevor er 1996 Pfarrer in Fluorn-Winzeln und Aichhalden, Dekanat Rottweil, wurde. Außerdem blickt Alender auf Zusatzausbildungen als Exerzitienleiter und Klinikseelsorger zurück. Seit 2010