Klares Bekenntnis zur Realschule

DENKENDORF: Kultusministerin Eisenmann stellt sich Rektoren-Versammlung - Keine Lösung für Personallücken

Den Satz haben die Realschulrektoren von Kultusministerin Susanne Eisenmann gern gehört: „Die Realschule ist ein zentraler Baustein in der baden-württembergischen Bildungslandschaft.“ Auf der Jahresversammlung in der Denkendorfer Festhalle rieben sich die Rektoren aber an etlichen Punkten mit der Ministerin: Es fehle am Personal für Inklusion und Krankheitsvertretung sowie an Poolstunden für Leistungsdifferenzierung.