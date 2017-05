(gg) - Für neue Elektrotechnik im Klärwerk in Esslingen-Zell hat die Versammlung des Abwasserverbandes Plochingen-Altbach-Zell grünes Licht gegeben. Konkret geht es um die Steuerung der Kammerfilterpresse, die nach mehr als 25 Jahren erneuert werden muss. Die Presse entwässert den ausgefaulten Klärschlamm, dessen Volumen sich dadurch verringert. So sorgt sie für geringere Entsorgungskosten. Die Investition in die Sanierung wird laut Sitzungsvorlage auf 350 000 Euro geschätzt - 250 000 Euro sind im aktuellen Haushaltsplan des Verbandes eingestellt, der am selben Tag verabschiedet wurde, für den Rest gibt es eine Verpflichtungsermächtigung