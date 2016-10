Die Kläranlage liegt sinnvollerweise am tiefsten Punkt der Stadt, ist damit aber auch am meisten von Neckarwasser gefährdet. Teile der Anlage, die Belebungsbecken, liegen in einem Bereich, der von einem 100-jährigen Hochwasser bis zu zwei Meter hoch überflutet würde. 2013 erreichte der Pegel von Neckar und Fils das Niveau zwischen einem 50- und einem 100-jährigen Hochwasser.

Um die sensiblen Klärbecken zu schützen, schlug Stadtbaumeister Jürgen Hartmann einen 0,70 bis 1,20 Meter hohen Querdamm und die Erhöhung des Fahrwegs vor. Doch das Landratsamt will zuerst die Belange des Naturschutzes prüfen, und