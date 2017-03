(eli) - Einen Schutzengel hatte ein fünf Monate altes Mädchen am Freitag in der Heuspachstraße in Oberboihingen. Die 33-jährige Mutter stellte den Kinderwagen mit Säugling gegen 17.45 Uhr auf dem Bürgersteig ab. Wie die Polizei mitteilt, dachte sie wohl, sie habe die Bremse betätigt. Dies war offenbar nicht der Fall, so dass der Kinderwagen auf dem abschüssigen Gehweg los rollte und nach 20 Metern gegen einen parkenden Wagen prallte. Der Säugling blieb unverletzt, kam aber vorsorglich mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in eine Kinderklinik.

