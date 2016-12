Kindern zu helfen ist ein Herzensanliegen

OSTFILDERN: Ergotherapeut Fred Schmid sammelt seit Jahren Spenden - Sein Nachfolger Simon Brandner führt das soziale Engagement weiter

Seit mehr als 20 Jahren sammelt Fred Schmid in seiner Ergotherapie-Praxis in Nellingen Spenden für Hilfsprojekte und Einrichtungen, die Kindern zu Gute kommen. Zum Jahreswechsel übergibt er seine Praxis an Simon Brandner. Der will das gute Werk fortsetzen.