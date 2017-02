Von Lorena Greppo





In Ostfildern stehen derzeit Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs vielerorts im Regen. Die Buswartehäuschen sind oder werden abgerissen, Ersatz gibt es wohl erst ab März (wir berichteten). Die Stadtverwaltung verwies bei dieser Panne auf Abstimmungsprobleme mit dem bisherigen Konzessionär, der hat sich nun zu Wort gemeldet.

Es ist eine unglückliche Situation, darin sind sich die verschiedenen Parteien einig - schuld daran will aber keiner sein. „genau diesen Umstand wollten wir vermeiden“, sagt Evelyn Lerche, Niederlassungsleiterin für die Region Stuttgart beim bisherigen Konzessionär Ströer Deutsche Städte Medien GmbH. Sie will die Stadt Ostfildern schon im Mai vergangenen Jahres davor gewarnt haben, dass dieser Fall eintreten könne - nämlich dass Busfahrgäste an zahlreichen Haltestellen in der Stadt mitten im Winter ohne Unterstand schutzlos dem Wetter ausgeliefert sind. Die Stadt habe sich ihren Worten nach hingegen nur Sorgen darum gemacht, dass man die Häuschen nicht schnell abbaue und damit eventuell den neuen Konzessionär behindere. Auch ist Lerche der Meinung, dieses Ergebnis sei unausweichlich, weil die Konzession erst im Oktober vergeben wurde. „Da kann im Januar noch nichts stehen“, sagt sie mit dem Verweis darauf, dass die Lieferzeit für die Unterstände zwischen drei und sechs Monaten betrage.

Anzeige

Die Stadt Ostfildern hingegen vertritt die Ansicht, dass ein reibungsloser Übergang deshalb nicht möglich gewesen sei, weil der ehemalige Konzessionär es versäumt habe, auch nur einen groben, zeitlichen Ablaufplan der Abbauarbeiten mitzuteilen, obwohl „wir diesen mehrmals per Mail angemahnt haben“, sagt Pressesprecherin Andrea Wangner. So habe die Stadt nicht wissen können, wann und an welchen Haltestellen gearbeitet werde. Erst kurz vor Weihnachten habe Ströer mitgeteilt, der restlose Rückbau werde am 2. Januar begonnen und sei bis spätestens Februar abgeschlossen.

Mangelhafte Kommunikation

Dass man keine genauen Zeitangaben gemacht wurden, ist für Lerche darin begründet, dass dies im Vertrag gestanden habe. „Wir haben schriftlich und mündlich auf unsere vertraglich Verpflichtung zum Rückbau hingewiesen, sollten wir nicht den Zuschlag bekommen. Unsere Aussage hierbei war stets: Ab Anfang Januar bauen wir ab.“ Zudem sei es auch schwierig, aufgrund der Witterungsverhältnisse, einen zeitlichen Plan festzulegen. Darüber hinaus habe man sich noch im vergangenen Jahr um das Abklemmen des Stroms bemüht und der Stadt Ostfildern mitgeteilt, sie möge sich darum kümmern, dass die Busfahrpläne „in Sicherheit gebracht werden“.

Die Stadt Ostfildern bemängelt, dass der Konzessionär mehrmals nicht auf Emails geantwortet habe, was eine Abstimmung besonders erschwert habe. „Wir hätten gerne Hand in Hand gearbeitet“, versichert Wangner. Der unzureichende Schriftverkehr habe jedoch nicht „zum gewünschten Ziel eines guten Übergangs“ geführt. Sie bedauere es sehr, dass nun auf dem Rücken der Bürger ausgetragen wird, was sich einfach hätte vermeiden lassen, hätte man nur einen Ablaufplan erhalten.

Evelyn Lerche zufolge hat sich das Ganze anders abgespielt. „Die Stadt Ostfildern hat nie kommuniziert, dass man Hand in Hand arbeiten will. Sie hat das Gespräch auch nie gesucht, ob die Wartehäuschen eventuell noch etwa länger stehen könnten“, um die Zeit bis zum Bau der neuen Unterstände zu überbrücken. Lerche vermutet einen Übereifer der Gebäudeverwaltung, weshalb auch nie darauf eingegangen worden sei, ob es nicht ausreiche, die Häuschen zu sanieren, anstatt sie abzureißen. Diese Variante sei kostengünstiger , weshalb sie auch bei der Stadt den einen oder anderen Fürsprecher gefunden habe. Aber wirklich in Betracht gezogen habe man es bei der Entscheidung dann wohl doch nicht. „Man wollte zwingend neue haben“ und die Vergabe der Konzession ausschreiben.