(foe) -Eltern müssen in Wendlingen auf einen Platz in einem Kindergarten warten. Daher war es dringend notwendig, eine weitere Krippengruppe für zehn Kleinkinder zu schaffen. Der Gemeinderat hat sich für den Umbau der bisher vom Kolpingverein genutzten Räume im Kindergarten Bismarckstraße entschieden. Mit 177 000 Euro ist dies die günstigere Variante. Es gab auch Überlegungen, den Kindergarten Alleenstraße aufzustocken, was etwa 400 000 Euro gekostet hätte. Auch wenn sich die 100 Quadratmeter großen Krippen- sowie Ruhe- und Bewegungsräume im Untergeschoss befinden, will Architekt Frank Brauneisen durch eine warme Gestaltung, eine