Bei ihren Gurrtreffs verdrecken Tauben Gebäude und beschädigen sie teilweise. Besonders viele solcher Versammlungen sind in der Fußgängerzone, der Kronenstraße, am Bahnhof und am Neckarufer. Deswegen setzt die Stadtverwaltung nun auf Geburtenkontrolle und Fütterverbote.