Als Außenstehender weiß man nicht recht, ob man lachen oder sich Sorgen machen soll angesichts einer Geschichte, die sich Anfang Dezember in Reichenbach zugetragen hat. Der Kreisvorsitzende der Linken und Bundestagskandidat für den Wahlkreis Nürtingen, Heinrich Brinker, hatte öffentlich in ein Lokal in der Gemeinde an der Fils eingeladen, um über die Positionen seiner Partei zu verschiedenen Themen zu diskutieren. Doch als Veranstalter und Besucher dort ankamen, hätte der Wirt die Gruppe von etwa zehn Leuten am liebsten erst gar nicht ins Haus gelassen.

Nach Angaben der Partei sagte der Inhaber des