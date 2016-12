Kampf gegen sinkende Ausleihzahlen

Plochinger Stadtbibliotheksleiterin über Neuheiten im Frühmesserhaus

Einen Rückzugsort für Jugendliche, frisch getünchte Wände und eine Auswahl an E-Books hat die Plochinger Stadtbibliothek in den letzten Jahren erhalten. Unter der Regie der jungen Leiterin Julia Knoll will sich die Einrichtung im Frühmesserhaus den Bedürfnissen der Nutzer immer besser anpassen und sinkenden Ausleihzahlen entgegenwirken. Dieses Jahr hofft die Büchereichefin, den Trend erstmals zu durchbrechen.