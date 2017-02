Bei der Diskussion der Haushaltsanträge in Reichenbach nahm einer viel Raum ein, der eigentlich gar nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt: Die CDU beantragte zum wiederholten Mal, eine Videokamera für Aufzeichnungen im Bahnhofsbereich anzubringen - was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genehmigt wird. Viele andere Themen stehen demnächst in den Ausschüssen und im Gesamtgremium auf der Tagesordnung.

„Ich bin mit Ihnen politisch einig, nur weiß ich keine Lösung“, sagte Bürgermeister Bernhard Richter zum Thema Videokamera und verwies auf den Antwortbrief des Innenministeriums auf