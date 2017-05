Junge Christen bekräftigen ihren Glauben

KREIS ESSLINGEN: Mit der Konfirmation werden Jugendliche in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen

(red) - In zahlreichen evangelischen Kirchengemeinden im Kreis Esslingen finden an diesem Sonntag Konfirmationen statt. Dabei bekräftigen die Jugendlichen im feierlichen Gottesdienst ihren Glauben und werden in die kirchliche Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen.