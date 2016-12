(foe) - Drei Bürgermeister hat der Wendlinger Stadtrat Jürgen Zimmermann in seiner Amtszeit erlebt. Seit 20 Jahren sitzt er für die Freie Wählervereinigung im Gemeinderat. Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat ihn für sein ehrenamtliches Engagement geehrt. Zuletzt saß der selbstständige Gas- und Wasserinstallateur am Ratstisch Bürgermeister Steffen Weigel direkt gegenüber. Das Mienenspiel sei ein verlässlicher Gradmesser gewesen, wohin die Reise gehe, sagte Weigel in seiner launigen Laudatio. Diese Beobachtung habe ihn ungemein beruhigt. Zimmermann zähle nicht zu den „gefürchteten Vielrednern“: Wenn er sich zu Wort melde, bringe er