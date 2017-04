Das alte Bahnhofsgebäude in Oberboihingen ist sanierungsbedürftig. Die Gemeinde, in deren Eigentum der Bahnhof ist, hat einen Architekten mit den Planungen beauftragt. Im Inneren soll alles wegen der zu erwartenden hohen Folgekosten vorerst so belassen werden, wie es ist. Das schränkt zum Bedauern vieler Oberboihinger die Nutzungsmöglichkeiten jedoch ein.

Damit sind nicht alle Oberboihinger einverstanden. Sie sagen, wenn die Gemeinde schon das Gebäude von der Bahn abgekauft hat, dann sollte der alte Bahnhof auch regelmäßig von der Öffentlichkeit genutzt werden können.