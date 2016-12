(red)- Isabell Korul hat in Denkendorf ihren Dienst als Koordinatorin für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit aufgenommen. Die Nachfolgerin von Martin Allmendinger, der in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist nun Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen und zuständig für die Abstimmung mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren in der Flüchtlingsarbeit. Sie ist Mitarbeiterin des Fachdiensts Jugend-Bildung-Migration der BruderhausDiakonie, den die Gemeinde mit der Begleitung und Vermittlung von ehrenamtlich Engagierten beauftragt hat. Dieser Partner verfügt über jahrelange Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit. Isabell Korul hat ihr Büro im