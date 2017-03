Bekanntlich wird der Voralbtunnel auf Höhe der Kirchheimer Firma Leicht auf Naberner beziehungsweise Dettinger Markung gebohrt. Dadurch fällt ziemlich viel Erdaushub an, die Bahn rechnet mit bis zu 500 Lkw täglich – Leerfahrten sind bei dieser Zahl mitgerechnet.

„Bislang ging die Gemeinde Lenningen aufgrund der wenigen uns überlassenen Informationen davon aus, dass die Transportwege von der Baustelle größtenteils über die Autobahnzufahrten auf die A 8 führen“, lässt Michael Schlecht in dem Schreiben an das DB Projektmanagement Stuttgart-Ulm verlauten. Dass der eine oder andere Schwerlaster die Baustelle in Richtung Steinbruch Moeck an der