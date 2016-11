Von Greta Gramberg

Seine sportlichen Fähigkeiten musste unter Beweis stellen, wer vergangene Woche von Plochingen aus mit dem Interregio-Express nach Friedrichshafen wollte. Die Passagiere waren gezwungen, einen Höhenunterschied von mehr als einem halben Meter zu überwinden, wenn sie mitfahren wollten. Die Bahn stellt Kompensationen in Aussicht.

Die Szene, die sich am Bahnhof der Hundertwasserstadt am Abend des 8. Novembers abgespielt hat, wäre wohl für eine Fernsehsatireshow geeignet. Männer und Frauen warten an diesem Dienstag am Bahnsteig 4 auf den Interregio-Express von Stuttgart nach Friedrichshafen, der um 20.16 Uhr in Plochingen abfahren