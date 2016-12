(red) -Jugendliche Geflüchtete und Migranten der Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden-Echterdingen tauchen ein in das Medium Film und produzieren vom 14. bis 16. Dezember einen Trickfilm an ihrer Schule.

„In Deutschland ankommen“ lautet das große Ziel, vor dem jugendliche Flüchtlinge und Migranten stehen. In Vorbereitungsklassen erlernen sie die deutsche Sprache und schulische Inhalte. Doch „ankommen“ bedeutet auch, sich vor Ort zurechtzufinden und wohlzufühlen.

Anzeige

In der neuen Projektreihe „Wir.Hier. Alle - Integration durch Kunst und Kultur“ bietet die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung