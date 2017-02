Tübingen (dpa/lsw) - Ein Institut untersucht vom Frühjahr an den Fischbestand im Neckar zwischen Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Wendlingen. Das Projekt „Fischfauna und Fischerei im Oberen Neckar“ bezieht 140 Flusskilometer ein, wie das Regierungspräsidium (RP) Tübingen am Montag mitteilte. Das Hydra-Institut für angewandte Hydrobiologie aus Konstanz holt demnach jeweils im Frühjahr und Herbst der Jahre 2017 und 2018 an 24 Stellen Fische aus dem Fluss. Sie werden nach Art registriert, vermessen, gewogen und wieder in den Neckar zurückgesetzt.

Die Zahlen werden mit historischen Angaben zum Fischbestand verglichen. Fischereivereine und Fischwasserpächter sind vom RP aufgefordert, historische Daten, Dokumente, Fang- und Besatzzahlen, Karten sowie Bilder zur Verfügung zu stellen.

Das Projekt soll eine Datengrundlage liefern, um mögliche Verbesserungen im Fluss als Lebensraum für Fische zu schaffen. Studien für den Neckar zwischen Plochingen und seiner Mündung in den Rhein zeigen demnach positive Entwicklungen der Fischbestände in Bereichen, in denen der Fluss renaturiert wurde.

