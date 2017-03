(red) -Die beiden Katholischen Bildungswerke keb der Landkreise Esslingen und Göppingen laden gemeinsam mit dem Aachener Hilfswerk Misereor zu einem Workshop am Donnerstag, 9. März, ein. Es geht um die Fastenaktion 2017, die Menschen in den Mittelpunkt stellt, die in der Sahelzone ideenreich und mit neuen Methoden eine höhere Produktivität erreichen und damit die Versorgung für sich und ihre Familien sicherstellen. Burkina Faso ist zum Beispiel eines der ärmsten Länder der Welt, und dennoch gibt es in jüngerer Zeit zahlreiche Erfolgsgeschichten. Immer mehr Kleinbauern zeigen, wie mit Kreativität und Entschlusskraft ein sicheres