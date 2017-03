Für die baden-württembergische Kultusministerin war der zweistündige Besuch am Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrum (SBBZ) Rohräcker quasi auch Teil einer Weiterbildung. Denn Ende des Monats will sie in Stuttgart eine Fachtagung Inklusion mit 300 Experten abhalten. Nach zwei Jahren Schulgesetz zur Inklusion wolle sie sehen, wo man stehe. Die neun Millionen Euro Landeszuschuss für die Sanierung der Rohräckerschule seien jedenfalls „bestens angelegt“, war die Ministerin nach den Gesprächen mit Schulleitung und Elternvertretern überzeugt. Der Landkreis Esslingen investiert insgesamt 55 Millionen Euro