Wendlingen (red) - Am Freitagmorgen wurde am Bahnübergang Uracher Strasse in Wendlingen eine männliche Person von der S-Bahn erfasst und verletzt. Die genauen Umstände waren vor Ort noch nicht klar. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungwagen, einem Notarzt und dem Organisatorischen Leiter vom Rettungsdienst vor Ort.

