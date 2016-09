Die Pressen in der Alten Moste in Denkendorf laufen wieder. Die Landjugend hat sie vor wenigen Tagen wieder in Gang gesetzt. „Vor drei Wochen wusste ich noch gar nichts davon. Die ganze Sache war ziemlich spontan und ist deshalb noch ganz frisch“, sagt Valentin Raisch, einer der Helfer.

Zunächst stand es schlecht um die Alte Moste. Es war unklar, wer sie nach dem Ausfall der Familie Elst betreiben werde. Bürgermeister Peter Jahn begeisterte im Spätsommer die Landjugend für den Betrieb der Alten Moste. „Bei uns haben die meisten Wiesen oder Stückle und kennen sich daher gut mit Streuobst und dem Mosten aus“,