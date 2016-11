2008 ging das Statistische Landesamt von 50 Kindern pro Jahr in Altbach aus. Bis 2013 passte das. Doch 2014 und 2015 wurden jeweils zwischen 60 und 70 Kinder geboren, für dieses Jahr werden mehr als 50 Geburten erwartet. Nehmen 95 Prozent aller Eltern einen Kindergartenplatz in Anspruch - das ist ein Erfahrungswert - benötigt die Gemeinde im Sommer 2017 wahrscheinlich 185 Plätze, ein Jahr später 204 und 2019 dann 205 Plätze. Derzeit verfügt sie in ihren Kindergärten über 196 Plätze plus 24 Notplätze. Die Kinderzahl könnte aber noch steigen durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien und das Neunbaugebiet