Im Herbst gehen die Lichter aus

KIRCHHEIM: Produktion der insolventen BlessOF endet - „Nennenswerter Teil“ der 140 Mitarbeiter soll nach Heilbronn wechseln können

Am Traditionsstandort in Kirchheim scheinen für BlessOF - und damit letztlich für die alteingesessene Otto Ficker AG - die Lichter auszugehen: Die Firma ist insolvent. Es sei ein Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler. Das Insolvenzgericht Esslingen habe dem Antrag vorläufig stattgegeben.