Seit Herbst 2014 ist das Hochwasserrückhaltebecken Rohrgraben südlich von Scharnhausen in Betrieb. Nun laufen die Planungen für den Bau eines weiteren Rückhaltebeckens auf Ostfilderner Gemarkung. 2019 sollen die Bauarbeiten beginnen. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung wurde die Entwurfsplanung vorgestellt. Das Regenrückhaltebecken ist am westlichen Ortsrand von Scharnhausen vorgesehen. Darin sollen bei einem drohenden Hochwasser der Körsch bis zu 183 000 Kubikmeter Wasser angestaut werden können. Dazu wird unmittelbar an der Ruiter Straße ein Absperrbauwerk errichtet, über das das Wasser angestaut und dann wieder kontrolliert abgelassen werden