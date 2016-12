Auch personell sieht es prima aus: Von den gut 110 Feuerwehrleuten sind 62 aktiv. „Wir sind gerade gut aufgestellt, auch wenn wir natürlich immer Leute brauchen können, derzeit vor allem in der Jugendfeuerwehr“, sagte der Kommandant. Denn einige vom Nachwuchs sind jüngst in die aktive Wehr aufgerückt. Mit den Aktiven könne man den Grundschutz sicherstellen und damit die Aufgabe der örtlichen Feuerwehr erfüllen, berichtete Obergöker. Die Richtlinien sehen vor, dass eine erste Gruppe mit neun Mann innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle sein soll, eine zweite Mannschaft weitere fünf Minuten