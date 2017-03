Pete Seeger stand zeitlebens für seine Überzeugungen ein und wurde zur Legende der amerikanischen Folkmusik. Seine inhaltsstarken und aufrüttelnden Texte schrieb er selbst oder sammelte sie in seinem Heimatland und auf Reisen durch die ganze Welt. Er war ein politischer Aktivist, erhob seine Stimme gegen den Vietnamkrieg und gegen soziale Ungerechtigkeit. Mit seiner Musik stand er ein für Humanität, für die Rechte jedes Menschen - ganz egal welcher gesellschaftlichen Stellung, Hautfarbe und Nationalität. Titel wie der Protestsong „If I had a hammer“ (1949) oder „Where have all the flowers gone“ (1955), der