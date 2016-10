Die gute Lage am Arbeitsmarkt und das Einkommensniveau spiegeln sich in dem Potenzial für den Einzelhandel. Die Einwohner Esslingens verfügen über etwa 660 Millionen Euro, die sie für den Einkauf zur Verfügung haben. Auch die Bewohner in Filderstadt (326 Millionen Euro), Leinfelden-Echterdingen (294 Millionen Euro), Ostfildern (284 Millionen Euro) und Kirchheim (282 Millionen Euro) haben reichlich Nachfragepotenzial. Die Kaufkraft pro Kopf liegt bei den Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern ebenfalls auf hohem Niveau. Sie ist in Leinfelden-Echterdingen (7579 Euro) am höchsten, gefolgt von Ostfildern (7432 Euro) und Neuhausen (7428 Euro). Dort, wo die