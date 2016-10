Von Alexander Maier

Die Zukunft des Vier Peh hängt weiterhin am seidenen Faden, doch nun zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer für die Kulturkneipe in der Flandernstraße ab: Der Esslinger Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler holte die Pächterin Uli Kopp und Bernhard Schwarz, den Geschäftsführer der Dinkelacker-Schwabenbräu GmbH & Co. KG, an einen Tisch, um nach Wegen zu suchen, wie das zum Jahresende drohende Aus für die Traditionskneipe in letzter Minute doch noch verhindert werden könnte. Nach dem Gespräch sieht Drexler eine kleine Chance, das Vier Peh zumindest noch für einige Jahre zu halten. Doch dazu müsse sich auch die Stadt Esslingen bewegen,