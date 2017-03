(red) - Reiner Enkelmann und Roland Krämer, Landschaftsführer am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, leiten an diesem Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr eine Exkursion, deren Schwerpunkt auf der Geologie liegt. Start der Ausfahrt ist in Gutenberg, einem der schönsten Talschlüsse des Albtraufs, wie die Veranstalter mitteilen. Der Ort liegt auf meterhohem Kalktuff, geologisch gesehen aus sehr jungem Süßwasserkalk. Wie Kalk entsteht, vergeht und sich wieder neu bildet, das wird erläutert und am Beispiel des Höllsternbröllers sowie der Kalktuffterrassen der Weißen Lauter verdeutlicht. Danach folgt eine kurze Autofahrt zum Parkplatz Pfulb. Bei