(urh) -Der Veranstaltungsring Denkendorf, der Theater- und Musikveranstaltungen organisiert, kämpft mit sinkenden Abonnentenzahlen. Waren es in Spitzenzeiten fast 470, nehmen in der aktuellen Saison nur noch 324 Menschen ein Abonnement in Anspruch. Zugleich haben sich die Ausgaben des Vereins durch Preissteigerungen bei den Theateragenturen erhöht. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, den Zuschuss von bisher gut 25 000 Euro um 7000 Euro zu erhöhen. Dieser sei seit 2009 nicht mehr angepasst worden, so die Verwaltung. Nun sollen wieder mehr Menschen für das Programm begeistert und als Abonnenten gewonnen werden. Der Veranstaltungsring