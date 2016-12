Hochdorf (red) - Mister Baden-Württemberg ist er schon, doch er strebt Höheres an: Dominik Bruntner aus Hochdorf möchte der nächste Mister Germany werden. Aus diesem Grund ist er seit Freitag in Linstow, wo im Van der Valk Resort in Linstow die Wahl zum schönsten Mann Deutschlands stattfindet. Um optimal auf den Abend vorbereitet zu sein, haben der 23-Jährige und seine Konkurrenten in den Stunden vor der Wahl mit Fotoshootings warmgemacht.

