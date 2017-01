Es ist eiskalt an diesem Morgen, als Jürgen Völker mit seinem Rettungswagen nach Hochdorf zum ersten Einsatz des Tages fährt. Er wirkt ruhig, konzentriert, während sich der Wagen die Straße entlangschlängelt. Ob er aufgeregt sei? „Nein, eigentlich nicht“, sagt er.

Zwischen schneebedeckten Feldern reckt sich ein Arm in die Höhe und winkt Völker zu. Er ist am Ziel, vor ihm steht die Frau, die ihn alarmiert hat. Sie zeigt auf das vereiste Feld, dort hat sie den reglosen Körper heute morgen entdeckt. Und dort liegt er noch, eingewickelt in Decken, atmend zwar, aber die Augen starr geöffnet. Völker betrachtet