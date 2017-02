Von Maria Krell

„Die Integrierte Leitstelle ist in puncto Sicherheit ein Quantensprung“, betonte Landrat Heinz Eininger bei der offiziellen Inbetriebnahme der Leitstelle in der Feuerwache in Esslingen.

Von nun an können alle Notrufe – außer dem polizeilichen – sowohl von den Mitarbeitern der Feuerwehr als auch des DRK entgegengenommen werden – unabhängig davon, ob die 112 oder beispielsweise der Ärztliche Notdienst 116 117 gewählt wurde. Damit gelinge Hilfe nun „aus einer Hand und Hand in Hand“, sagte Eininger.

Mitarbeiter der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes sitzen zwar bereits seit 2008 in einem gemeinsamen Raum in der Feuerwache.