Hoch soll sie leben! In diesem Jahr wird sie 50 Jahre alt: die Hochbrücke in Wernau, die zugleich den Neckar, die Bahnlinie und die heutige Bundesstraße B 313 überspannt. Am 12. Dezember 1966 wurde das Bauwerk vom damaligen Regierungspräsidenten von Nordwürttemberg Wilhelm Schöneck eingeweiht und für den Verkehr freigegeben. Von der ersten Bürgerversammlung im Jahr 1960, in der sich die Wernauer Bevölkerung eindeutig für das Projekt aussprach, über den Baubeginn 1965 bis zur Fertigstellung 1966 waren immerhin sechs Jahre vergangen. Mit Schrecken mögen sich noch heute Autofahrer an die alte, enge Stahlbrücke über den Neckar erinnern, die mit dem