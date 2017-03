(red) -Am Samstag, 25. März, findet zwischen 9 und 12 Uhr die Frühjahrsputzete statt. Die Gemeinde bittet Einwohner sowie örtliche Vereine und Organisationen um Mithilfe. Auf der Gemarkung soll weggeworfener Müll eingesammelt werden, um so die Erholungsfunktion der Landschaft wieder herzustellen. Treffpunkt: Bauhof in Baltmannsweiler, Zinkstraße. Zum Abschluss gibt es für alle Vesper.

