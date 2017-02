Von Christian Dörmann





Heinrich Baumann ist der bisherige und der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Esslingen-Nürtingen. Die Mitglieder der Bezirksversammlung haben den geschäftsführenden Gesellschafter der Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG einstimmig für die neue Amtsperiode bis 2020 wiedergewählt. Baumann will die Vorteile der dualen Berufsausbildung noch stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken.

„Ich habe erneut als Präsident der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen kandidiert, weil mir die duale Berufsausbildung am Herzen liegt und dies ein Kernanliegen unserer IHK ist“, so Heinrich Baumann. Die Bezirkskammer werde sich bei diesem Thema künftig noch stärker einbringen und vor allem auch den Eltern vermitteln, „dass die duale Berufsausbildung eine gleichwertige Alternative zum Studium ist“. Gute Standortbedingungen für die Unternehmen im Landkreis Esslingen sind für den Kammerpräsidenten eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende und erfolgreiche Wirtschaft. Das betreffe in besonderer Weise die Infrastruktur, seien es die Verkehrswege oder die mancherorts mangelhafte Versorgung mit Breitbandanschlüssen. Gegenüber der Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen kündigte Heinrich Baumann an, zur nächsten Sitzung des Gremiums Vorschläge für ein Arbeitsprogramm vorzulegen.

Als Vizepräsidenten und Stellvertreter von Heinrich Baumann wurden Alexander Kögel (Geschäftsführender Gesellschafter der Modehaus Kögel GmbH & Co. KG in Esslingen) und Heike Gehrung-Kauderer (Geschäftsführerin der Kauderer Hotelbetriebs GmbH in Ostfildern) gewählt. Die drei bilden das künftige Präsidium der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. Heinrich Baumann und Alexander Kögel werden damit auch Mitglieder des Stuttgarter Gesamtkammerpräsidiums. Dort werden sie die unternehmerischen Belange des Landkreises Esslingen vertreten. Heike Gehrung-Kauderer ist speziell für die Aufgaben des Kammerbezirks zuständig und zudem Mitglied des Bezirkskammerpräsidiums.

Entenmann nicht mehr angetreten

Darüber hinaus macht die Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen der Vollversammlung der IHK Region Stuttgart zwei Besetzungsvorschläge für einen weiteren Präsidiumssitz der Gesamtkammer nebst Stellvertretung, die ohne Zuordnung zu einem IHK-Bezirk stehen: Vorgeschlagen werden Heike Gehrung-Kauderer und Stefan Russ (Geschäftsführer der Autohaus Karl Russ GmbH & Co. KG in Dettingen). Die Vollversammlung wird während der konstituierenden Sitzung im März über die Besetzung des Gesamtkammerpräsidiums entscheiden.

Die bisherigen Stellvertreter im Bezirkskammerpräsidium von Heinrich Baumann, Werner E. Entenmann (Geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Entenmann GmbH & Co. KG in Esslingen), und Joerg Hauber (Geschäftsführender Gesellschafter der Kaufhaus Hauber GmbH & Co. KG in Nürtingen) hatten nach langjährigem ehrenamtlichen Engagement nicht erneut bei den IHK-Wahlen kandidiert. Horst Keller (Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG in Kirchheim) ist wieder in die Bezirksversammlung gewählt worden, konzentriert sich nach langjährigem ehrenamtlichem Engagement künftig auf die Mitarbeit in der Bezirkskammer.

Vollversammlung hat das letzte Wort

Nach der Satzung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart muss die IHK-Vollversammlung, die sich am 7. März in Stuttgart konstituiert, die Vorschläge der Bezirksversammlung über den Präsidenten Heinrich Baumann und den ersten Stellvertreter Alexander Kögel noch bestätigen. Bei den Vorschlägen über die weiteren Präsidiumssitze ist die Vollversammlung in ihrer Entscheidung frei.

so setzt sich die bezirkskammer zusammen

Der IHK-Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen gehören 39 Unternehmer und zwölf Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen an. Sie wurden im Juli 2016 in direkter und geheimer Wahl als Interessenvertretung der rund 30 000 Mitgliedsunternehmen der IHK im Kreis Esslingen gewählt.

Bei der Wahl haben sich insgesamt 81 Kandidaten auf die 51 Sitze beworben. Die Bezirksversammlung besteht zu einem Drittel aus Unternehmen mit einem bis zehn Beschäftigten, ein Viertel hat zehn bis 50 Mitarbeiter, ein Viertel 50 bis 500. Ein Siebtel hat mehr als 500 Beschäftigte.

Verteilung der Branchen: Produzierendes Gewerbe 18 Sitze beziehungsweise 35 Prozent, Absatzwirtschaft (Großhandel, Einzelhandel, Verlagsgewerbe) neun Sitze (18 Prozent), Vermittler (Handelsvertreter, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienvermittler, sonstiges Vermittlergewerbe) drei Sitze (sechs Prozent), Kreditwirtschaft, Versicherungswirtschaft drei Sitze (sechs Prozent), Verkehrsgewerbe, Tourismusgewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Nachrichtenübermittlung drei Sitze(sechs Prozent), sonstige Dienstleistungen, sonstige Wirtschaftszweige (mit Eintrag ins Handelsregister neun Sitze (18 Prozent), sonstige Dienstleistungen, sonstige Wirtschaftszweige (ohne Eintrag) sechs Sitze (12 Prozent).